POR TEO COQUET

Partido de Copa Libertadores poco vistoso en el Estadio Atanasio Girardot. De esos encuentros que si no sos hincha o fanático del fútbol, agarrás el control remoto para hacer zapping con otro canal. Lento, sin sorpresas, ni genialidades. Otros 90 minutos típicos de fútbol post pandemia.

Por un lado, un Independiente Medellín muy respetuoso, que a pesar de haber tenido mínimamente a su favor la posesión de la pelota (53%), ejecutó 5 remates y ninguno de ellos fue en dirección al arco donde se encontraba parado Esteban Andrada. Por el otro, un Boca que por momentos hasta parecía brindarle la pelota al rival a propósito para contraatacar esos espacios momentáneos de la mano de Tévez y un Toto Salvio que nuevamente fue determinante para los de Miguel Angel Russo, que lo vio desde su casa debido a que no viajó por ser paciente de riesgo. El equipo quedó a cargo de Leandro Somoza y Mariano Herrón, como también había sucedido en Paraguay, frente a Libertad.

El ex jugador de Lanús fue el autor de los 3 goles de Boca en las 2 fechas que se han disputado desde el retorno de la Libertadores. Pieza fundamental en el laboratorio de Miguel, con diez tantos en once partidos de lo que va del 2020. Además, es el disimulador principal de la sequía que actualmente están viviendo los número 9 del club de La Ribera: Franco Soldano solo gritó una vez en lo que va del año. Walter Bou no tuvo su reencuentro con las redes desde que llegó. Ramón "Wanchope" Ábila continúa con la recuperación de su desgarro.

Igualmente, ser lento no quiere decir que Boca no sienta seguridad en su forma de jugar. El entrenador tiene en cuenta las características de sus jugadores, y jugar de una manera poco vistosa parece ser una fórmula que está dando resultados: tachó a Talleres en Córdoba (Boca no lo hacía desde 1991), se deshizo de Atlético Tucumán como local (no lograba hacerlo en La Bombonera desde 1981), ganó en el Cementerio de los Elefantes, Santa Fe (no se le daba desde 2011). ¿Lo de ayer? Volvió a romper otro maleficio. Se trajo 3 puntos desde Colombia, país en el que no triunfaba desde un 1-0 ante Deportivo Cali en 2004. A todo esto, hay que sumarle que Miguel Angel Russo permanece invicto en 12 partidos jugados, en los que ganó 10 y empató 2.

La Bombonera recibirá a Libertad el martes 29 de septiembre a las 21:30 con un pie puesto en los octavos de final (El Xeneize lidera el Grupo H con 10 unidades). Quizás no sea una clase de fútbol nocturna, pero probablemente Boca vuelva a ganar.