OCULTARON CASOS DE CORONAVIRUS EN GERIÁTRICO. CANAL 26.

Un geriátrico ubicado en la calle Basavilbaso al 2000, en la localidad bonaerense de Lanús, está en el centro de la polémica y ha sido acusado por familiares de internos y pacientes de ocultar casos de coronavirus.

El caso alcanza a los 14 adultos mayores que residen en ese lugar de los cuales 10 dieron positivo. Los familiares denunciaron este viernes que nunca fueron no fueron informados por la situación de parte de las autoridades del lugar.

Por la mañana se produjo una fuerte discusión entre familiares y dueños del geriátrico y en horas del mediodía se presentaron ocho agentes de la policía con el objetivo de cuidar y proteger el ingreso y evitar disturbios y un grupo de profesionales del Ministerio de Salud para hisopar a los residentes.

“Se los hisopó y se le informó el resultado al director médico de la institución y reforzando el protocolo que ya había sido enviado para que se opere dentro y se separen a los positivos de los negativos”, dijo la médica que se hizo presente en el lugar.

Sin embargo, CANAL 26, único medio presente EN EXCLUSIVA, logró hablar con la bisnieta de una mujer de 93 años que reside allí, quien confirmó que los dueños del lugar "nunca nos llamaron, como si no existiera el virus".

ENTREVISTA A FAMILIAR DE MUJER INTERNADA. CANAL 26.

"Mi bisabuela está desde marzo. Tengo videos de ella llorando y diciendo que la están matando en vida", denunció ante CANAL 26 la joven muy angustiada.

Con este marco, en horas de la tarde se comenzó a diseñar el plan para el traslado inmediato de los adultos mayores a otro centro de cuidados.