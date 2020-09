EDIFICIO DE HUAWEI EN LLAMAS.

El laboratorio encargado de la investigación y el desarrollo de la firma china Huawei, ubicado en la ciudad de Dongguan, se ha incendiado quedando muy afectado y reportando muy serios daños en toda su estructira.

Las imágenes captadas en video son realmente dantescas y dejan en claro lo grave de la situación que se ha dado en el lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas reales del voraz incendio. Algo que sí se ha podido finalmente confirmar, según los informes presentados por los bomberos locales, es que no hubo víctimas fatales ni heridos.

Dongguan está en la provincia de Guangdong, el lugar del campus del lago Songshan de Huawei, cuyo valor está estimado en torno a los 1.500 millones de dólares.

En este edificio siniestrado y tan duramente dañado, trabajan unos 25.000 empleados.

IMÁGENES IMPACTANTES DEL INCENDIO EN CHINA.

Los primeros reportes oficiales sostienen que el laboratorio de I + D puede contener en su interior “materiales que absorben el sonido”, entre ellos el algodón, que son muy inflamables y peligrosos. El edificio se encontraba en el momento del incendio en obras, lo que sugiere que la cantidad de personas en el interior puede haber sido mínima.