YANINA LATORRE Y MAITE PEÑOÑORI, ENFRENTADAS.

El programa Los Ángeles de la Mañana, por El Trece, no tiene paz. Tal vez esa misma sea la idea cada vez que salen al aire, en busca de infoirmación y ¿por qué no? algo de polémica. Esa polémica que nunca falta en este tipo de emisiones de TV.

En esta oportunidad, se produjo un fuerte cruce de posturas entre Maite Peñoñori, ex movilera, con Yanina Latorre, la panelista que se "anota" en todos los enfrentamientos posibles.

Todo estalló tras las declaraciones, como invitado al programa, de Pato Arellano, compañero de Laura Novoa en el Cantando 2020, quien habló sobre el papel determinante que muchas veces juegan los padres de los famosos en las redes sociales o dende se expresen sus hijos.

“El papá salto a atacarme cuando hablé de él en un vivo, que dije que es el más talentoso del Cantando pero que es cartonero, porque quiere ser famoso” dijo Yanina, un momento en que surgió inevitable el debate entre las panelistas del programa.

Sin embargo, lo más destacado de ese intercambio de opiniones es lo que salió de la boca de Maite: “Yanina, pará, vos te enojaste conmigo por una pavada que yo dije de Lola, en un vivo de Instagram”. Y aunque la angelita le remarcó que estaba “trayendo algo privado” al estudio, Peñoñori respondió: “No, si me escribió un montón de gente diciéndome que me criticaste…”

Latorre, posiblemente queriendo hacerse la desentendida, preguntó: “Pará, ¿te lo tuiteé o te lo dije por WhatsApp?”, y su colega disparó: “Lo dijiste en tu streaming. Yo no conté nada del WhatsApp”.

Así mismo Yanina también confirmó, según ella, que jamás hizo mención a ningún mensaje de WhatsApp y le pidió a su compañera que presentara las pruebas de lo que decía.

“Me estuviste criticando a los gritos en el bar (de LaFlia). Me lo contaron tres personas que te escucharon, y en el streaming, que no lo vi, pero me mandaron por Twitter, y yo lo de Lola lo dije con todo el respeto” dijo simplemente Maite.