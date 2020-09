LAURA NOVOA HABLÓ SOBRE LA DISLEXIA. FOTO: LA FLIA.

El tema llegó a boca de la gente del modo menos pensado. Es que en recientes ediciones del Cantando 2020, el jurado le marcó a la actriz Laura Novoa cierto desacople de sus tiempos en los momentos en que le tocaba cantar en la pista.

Laura Novoa escuchó muchos de los comentarios de los jurados y finalmente se expresó claramente al respecto.

"Yo soy disléxica y estoy haciendo un esfuerzo enorme, gigante", manifestó.

"En el teatro es más fácil. Hace un montón de galas que me piden que lo cuente pero yo no quiero", agregó no sin cierta preocupación la actriz.

¿De qué se trata el trastorno de la dislexia?

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que implica la dificultad para leer debido a problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, que también se denomina «dificultad de lectura», afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje.

La gente diagnosticada con dislexia tiene una inteligencia normal y, generalmente, una visión considerada normal. La mayor parte de los niños con este trastorno puede tener éxito en la escuela con la ayuda de un tutor o de un programa de enseñanza especializado. El apoyo emocional también juega un papel importante.

Pese a que la dislexia no se cura, la evaluación e intervención tempranas llevan sin dudas a mejores resultados. En ocasiones, la dislexia no se diagnostica durante años y permanece sin ser identificada hasta la adultez, pero nunca es tarde para buscar ayuda.

En el ambiete artístico no son pocos los casos de personalidades con dislexia. Pampita Ardohain habló varias veces sobre este tema que también la aqueja. Jennifer Aniston, Salma Hayek, Tom Cruise y Steven Spielberg, fueron así mismo algunas de las celebridades conocidas mundialmente que hicieron público sus casos.

De acuerdo a lo citado por la Asociación Internacional de la Dislexia, las estadísticas muestran que hasta un 15% o 20% de la población mundial padece de este desorden.