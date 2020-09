PANDEMIA EN ARGENTINA. NA.

El Ministerio de Salud informó este viernes 12.969 nuevos casos de coronavirus y 443 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina.

En el reporte vespertino se informó que los infectados en todo el país son 691.235 y los fallecidos, 15.208. En tanto, suman 546.924 los pacientes dados de alta.

Las víctimas fatales son 243 hombres: 122 residentes en la provincia de Buenos Aires, 27 en la Ciudad, 24 en Salta, 16 en Jujuy, 13 en Santa fe, 10 en Córdoba, siete en Mendoza y Río Negro, cuatro en Chaco y Tucumán, tres en Neuquén, dos en Entre Ríos y uno en San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

También fallecieron 200 mujeres: 118 residentes en la provincia de Buenos Aires, 20 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 residentes en la provincia de Chaco, 1 residentes en la provincia de Chubut, 7 residentes en la provincia de Córdoba, 5 residente en la provincia de Jujuy, 8 residentes en la provincia de Mendoza, 4 residentes en la provincia de Río Negro

19 residentes en la provincia de Salta, 13 residentes en la provincia de Santa Fe, 2 residentes en la provincia de Santiago del Estero, 1 residentes en la provincia de Tierra del Fuego y 1 residente en la provincia de Tucumán



A esta fecha hay 3.595 personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva.

La ocupación de camas llegó al 61,7% a nivel nacional, en tanto que en el AMBA está en torno al 66.2%.

En las últimas 24 horas se hicieron 25.098 testeos y desde el inicio del brote se hicieron 1.868.089 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 41.168,3 muestras por millón de habitantes.

De acuerdo a los datos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) de las 443 muertes informadas en el parte diario de hoy, apenas 33 tienen como fecha formal de fallecimiento el 25 de septiembre. El resto evidencia que el problema de retraso en la carga de datos por parte de los hospitales sigue sin resolverse. Incluso hubo 35 que ocurrieron hace más de un mes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:



- Buenos Aires 5.600 | 394.435

- Ciudad de Buenos Aires 926 | 121.743

- Catamarca 6 | 201

- Chaco 120 | 7.907

- Chubut 207 | 3.127

- Córdoba 1.575 | 25.766

- Corrientes -8 | 1.002

- Entre Ríos 165 | 6.810

- Formosa 0 | 102

- Jujuy 193 | 14.996

- La Pampa 25 | 682

- La Rioja 106 | 4.474

- Mendoza 768 | 21.827

- Misiones 2 | 87

- Neuquén 105 | 6.975

- Río Negro 227 | 11.475

- Salta 469 | 10.952

- San Juan 8 | 556

- San Luis 94 | 1.085

- Santa Cruz 139 | 4.255

- Santa Fe 1.728 | 34.540

- Santiago del Estero 94 | 2.818

- Tierra del Fuego** 37 | 3.540

- Tucumán 383 | 11.880

REPORTE DE CORONAVIRUS EN ARGENTINA, 25 DE SEPTIEMBRE. CANAL 26.

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

El Gobierno informó así mismo que debido al aumento de casos de coronavirus en las provincias, la semana que viene va a lanzar el programa DetectAr Federal, que se pondrá en marcha en la ciudad de Rosario.

El objetivo consiste en testear probables casos positivos de coronavirus frente al aumento de contagios en las provincias, según anunció este viernes el presidente Alberto Fernández.