Este viernes se produjo una tragedia de magnitudes en Ucrania, luego de que un avión de la Fuerza Aérea ucraniana se estrellara en la localidad de Khardiv, al este de esa nación.

En el avión de transporte militar An-26 había 28 pasajeros a bordo, siete de ellos eran parte de la tripulación, mientras que los demás eran cadetes de la Universidad de Jarkov, de la Fuerza Aérea de Ucrania.

El avión de transporte Antonov-26 se estrelló cerca de las 8:50 pm hora local (5.50GMT), a unos dos kilómetros de la base aérea militar de Chuhuiv.

Así fue reportado por los servicios de emergencia. La ciudad de Chuhuiv está a unos 30 kilómetros al sureste de Járkov y 100 kilómetros al oeste de la línea del frente con los separatistas prorrusos.

Alexei Kucher, gobernador de la provincia de Jarkov, dijo hoy que se produjeron muertos 22 tras el impacto del avión, en tanto que otras dos personas sufrieron heridas de consideración y cuatro estaban desaparecidas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo tras el impresionante accidente aérea que viajaba con destino a la región.

"Estamos creando urgentemente una comisión para investigar todas las circunstancias y causas de la tragedia", anunció el mandatario.

