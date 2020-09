Crisis de confianza: en agosto casi 4 millones de personas compraron dólares para ahorro

Informe revela que se compraron de forma neta unos u$s 920 millones, de los cuales unos u$s 750 millones fueron para atesoramiento. La cifra correspondiente a la demanda para ahorro fue levemente superior a la de julio, cuando los ahorristas habían adquirido u$s 740 millones netos.