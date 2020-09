CARNAVAL DE RÍO, SUSPENDIDO. NA.

Por primera vez en un siglo, el Carnaval de Río de Janeiro, uno de los eventos festivos más importantes del mundo, no se celebrará en febrero próximo, un efecto más de las pandemia del coronavirus.

Se trata de un nuevo golpe para la industria del turismo brasileña, ya que por el carnaval, la ciudad de Río de Janeiro recibió 2,1 millones de visitantes en 2.019 por el evento.

El coronavirus, que en Brasil ya provocó la muerte de al menos 140 mil personas y casi 4,7 millones de contagios,también privó a Río de su fiesta de fin de año.

Noticias relacionadas

Brasil había reportado su primer caso de Covid-19 el 26 de febrero de 2.020, justo al otro día de terminada la última edición del Carnaval.

El jueves fueron las escuelas de samba las primeras en anunciar los riesgos del Covid-19, suspendían los desfiles del año próximo, previstos para febrero.

Your browser does not support the video element.

NO HABRÁ CARNAVAL DE RÍO POR LA PANDEMIA. CANAL 26.

Este viernes se sumaron los b, las fiestas callejeras que acompañan las paradas.

"En virtud de toda esta inseguridad, de esa inestabilidad con relación a la ciencia y de no saber si en febrero vamos a tener o no una vacuna, llegamos a la conclusión de que el proceso tiene que ser aplazado", explica Jorge Castanheira, presidente de Liesa, la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, en declaraciones reproducidas por el sitio France 24.

"No podemos ser irresponsables y llevar multitudes a las calles", advirtió Rita Fernandes, presidenta de Os Blocos da Sebastiana, que reúnen a un millón y medio de personas en sus celebraciones.