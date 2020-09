MANSIÓN NARCO EN BARRIO DE BELGRANO. CANAL 26.

Una impresionante mansión cuyo valor gira en torno a los dos millones de dólares, en el barrio porteño de Belgrano R, que era propiedad de la viuda del abogado Carlos Salvatore (ahora fallecido), que había sido condenado por el caso de narcotráfico denominado "Carbón Blanco", es el primer bien de esa causa que va a ser subastada por el Estado.

Según la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), este es un inmueble que se encuentra en la calle Melián al 2100, a 400 metros de la estación de tren Belgrano R, donde la familia Salvatore vivió durante un lapso de 15 años.

La zona, vale decirlo, es una de las más caras en lo que hace al valor de las propiedades de toda la Ciudad de Buenos Aires.

CANAL 26 estuvo EN EXCLUSIVA en el interior de la fastuosa propiedad, y captó imágenes nunca antes vistas. La mansión tiene cuatro plantas, playroom, pileta de natación, gran fondo parquizado y un garage con capacidad para seis autos.

German Villano, director de Asuntos Jurídicos de la AABE, informó que "ahora se procederá a subastar esta propiedad decomisada a criminales". De acuerdo a la causa judicial, en abril de este año, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dispuso el decomiso de los bienes provenientes del narcotráfico en el caso "Carbón Blanco".un inmueble de 815 metros cuadrados cubiertos, sobre un terreno de 525 metros y cuyo valor rondaría los 2,3 millones de dólares.

Hasta hace poco la vivienda se encontraba ocupada por Silvia Susana Vallés Paradiso, viuda del abogado fallecido, por la que la AABE debió reclamar el desalojo ya que, además, la estaba desmantelando, tal como se ve en las imágenes captadas en el informe por CANAL 26.

EL INTERIOR DE LA CASA NARCO. CANAL 26.

Salvatore fue condenado a 21 años de prisión, mientras que otros cuatro imputados recibieron penas de entre 12 y 19 años de prisión. En mayo de 2018, Salvatore murió a los 61 años a raíz de problemas de salud.

Por otro lado, durante el año 2019 se hizo otro juicio por el lavado de activos provenientes de dichas maniobras y en ese proceso la viuda de Salvatore y otros dos acusados recibieron penas de entre 7 y 9 años de prisión.

También, el Tribunal dio la posibilidad de entregar determinados bienes en custodia a las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales para que se destinen en forma transitoria y excepcional a hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del coronavirus, con el objetivo de proteger la salud pública.