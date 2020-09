ANSES. FOTO: IMPULSO BAIRES.

Anses, junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), activa el nuevo bono "Acompañar", el monto de $17000 para ayudar a víctimas de violencia de género.

Este viernes, se informó que el monto se liquidará mediante el organismo previsional, y va a ser articulado con municipios y provincias para que el ingreso en cada una de las personas que necesiten del programa, tanto como acompañamiento y asistencia integral, sea de modo conjunto con las áreas locales.

Elizabeth Gómez Alcorta, titular del MMGyD, dijo al respecto: "Esta ha sido una de las demandas históricas del movimiento de mujeres y diversidad: pedir al Estado que cumpla el rol de acompañamiento, insustituible, y por eso celebramos poner en marcha el programa".

Noticias relacionadas

Paso a paso, los requisitos para recibir el nuevo bono de Anses.

La suma será no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), es decir cerca de $17.000.

Se abonará durante un lapso de seis meses seguidos.

El propósito es el de solventar gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

Cobro AUH, IFE, AUE ¿puedo acceder al Plan Acompañar?

Si, el nuevo plan resulta ser compatible con:

- La Asignación Universal por Hijo (AUH)



- Asignación por Embarazo (AUE)



- Monotributo Social



- Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE)



- Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

¿Cómo se puede acreditar una situación de riesgo?

Para acceder a la ayuda económica, se solicitará acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Quiénes pueden pedirlo?

- Toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada.



- Extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud.



- Mayor a dieciocho años.



Los que quedan excluidos del Plan Acompañar:

- Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos.



- Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional.



- Jubilaciones, Pensiones, o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



- Pensión Universal para el Adulto Mayor.

- Prestación por desempleo.