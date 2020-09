Juan Ameri junto a Celeste Burgos.

Celeste Burgos y Juan Ameri fueron el centro de las miradas tras la escandalosa escena sexual en la sesión virtual del pasado jueves en la Cámara de Diputados y que ahora se convirtió en blanco de una dura campaña de acoso y protagonista de noticias falsas.

Burgos tiene 25 años y decidió borrar todas sus redes sociales tras darse a conocer las imágenes. Es oriunda de Salta y hace tiempo que es pareja de Ameri, quien finalmente renunció a su banca en la Cámara baja tras el inédito episodio. El acontecimiento no hizo más que generar estupor y un repudio generalizado.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, promovió la suspensión de Ameri, que se aprobó por unanimidad, y se conformó una comisión para aplicarle sanciones. Pasada la medianoche, el representante de la provincia de Salta anunció su renuncia.

Ameri también realizó entrevistas en los medios de comunicación para tratar de instalar sus argumentos y amortiguar el impacto del escándalo. "La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo", justificó el ahora ex diputado.

Tras sus entrevistas, su pareja se transformó en blanco de durísimas críticas por las que tuvo que recurrir al anonimato. La noticia dio vueltas alrededor del mundo, en los diarios de Inglaterra, el acontecimiento encabezó los ránking de las notas más leídas.

En cuanto a las noticias falsas que se generaron, se dijo que Burgos se desempeñaba como asesora de Ameri y que por esa actividad percibía un sueldo superior a los 150.000 pesos. Tras ello, la Cámara de Diputados difundió un texto para negar el cargo: "No tiene vínculo contractual alguno con esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, según los registros de personal obrantes en esta Dirección General de Recursos Humanos".

En las redes sociales, muchos usuarios se encargaron de difundir imágenes que ella publicó en sus cuentas para fomentar el escrache. Sin éxito, Burgos intentó ponerle fin a los ataques cerrando sus perfiles en facebook y otras redes sociales. Le armaron un perfil falso en Facebook para continuar difundiendo sus fotografías.

La cuenta falsa creada para atacar a Burgos.

Según un trascendido la joven se encuentra con asistencia psicológica porque se siente muy avergonzada por el hecho y por las agresiones que recibió en redes sociales. Incluso, se indicó que padeció un ataque de nervios.

La joven y Ameri son compañeros de militancia en la agrupación kirchnerista denominada El Aguante. En 2019, Burgos obtuvo su título en la Universidad de Salta. Por aquellos días, Ameri también asumía su banca en la Cámara baja en medio de varias acusaciones de mujeres por presuntos actos de acoso y hostigamiento.