Fiesta clandestina en un bar de Palermo.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo que vela por la seguridad sanitaria en la Ciudad, constató que en un bar de la calle Fitz Roy al 1600, ubicado en el barrio porteño de Palermo, sonaba la música fuerte y se escuchaba bullicio pasada la hora permitida debido al aislamiento por coronavirus..

Los vecinos al escuchar tantos ruidos, radicaron una denuncia ante la Comisaría Vecinal 14-B. Tras recibir el aviso de la Policía de la Ciudad, los agentes de la AGC ingresaron al local y constataron que había cerca de 100 personas: muchas de ellas escondidas en distintos ambientes del lugar.

Un vocero policial relató que los allí presentes intentaron escapar del lugar de forma brusca. Incluso, una parte de la huida se dio por los techos del bar y de las casas aledañas.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El bar realizó la convocatoria vía Facebook donde anunciaban un festejo por el día de la primavera para los días 25 y 26. “Los esperamos desde las 18.00 con happy hours hasta las 20.30, DJ’s en vivo, pantalla, barra y vereda”.

Your browser does not support the video element.

El fiscal a cargo del caso ordenó la aprehensión del dueño del establecimiento al que indagó, además de disponer la clausura del bar.