COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores se vive por TELECENTRO con la mejor imagen y sonido: Boca vs Libertad, Nacional vs Racing, River vs San Pablo y Tigre vs Club Guaraní son los partidos de esta semana caliente en el fútbol internacional.

Los equipos argentinos salen a la cancha en busca de seguir en la vía hacia la copa que todos los equipos de América quieren tener en sus vitrinas: la Libertadores 2020.

Copa Libertadores, Nacional vs Racing, Miércoles 30 de septiembre de 2020, 19.15 hs por ESPN 2, Canal 1011 de Telecentro

Copa Libertadores, River vs San Pablo, Miércoles 30 de septiembre de 2020, 21.30 hs por ESPN 2, Canal 1011 de Telecentro

Copa Libertadores, Tigre vs Club Guaraní, Jueves 1 de octubre de 2020, 21 hs por ESPN 2, Canal 1011 de Telecentro

Copa Libertadores, Delfin vs Defensa y Justicia, Jueves 1 de octubre de 2020, 23 hs por Fox Sports, Canal 1013 de Telecentro

Para agendar esta semana y no perderte de la performance de los equipos argentinos en Copa Libertadores. Todos, los podés ver por TELECENTRO a través de ESPN 2 Canal 1011.