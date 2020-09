Reclamo frente al parlamento. NA.

En el marco del Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina y el Caribe, en horas de la tarde de este lunes se llevó a cabo una manifestación y movilización frente al Congreso de la Nación.

Un importante grupo de activistas pro aborto, se hizo presente en la plaza del Congreso en reclamo del tratamiento en ámbitos parlamentarios y reforzando su postura de libre elección sobre un tema tan sensible para la sociedad toda.

El reclamo se dio en consonancia a otras actividades, como por ejemplo otro pañuelazo virtual en todas partes del país, por la misma causa.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito había asegurado previamente en un comunicado que la despenalización y legalización del aborto "es urgente, es prioridad y es esencial", en la previa al "pañuelazo" y actividades online programadas previamente para este lunes en reclamo del tratamiento legislativo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La lucha en favor del aborto. NA.

Este lunes, en el marco del Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina y el Caribe, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otras organizaciones reclamaron "a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo".

Manifestación y pañuelazo verde. Video: Twitter.

Los reclamos por la legalización del aborto en la Argentina, también se replicaron en las redes sociales. Desde diversos sectores, se convocó a apoyar la consigna.

Bajo el argumento de "El 28 de septiembre es el Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe y daremos un grito global por nuestra libertad. Es urgente, tenés que estar #AbortoLegal2020", se pidió que se apoye la causa del modo más visible en Twitter, Facebook e Instagram.

Basta de mentiras, basta de manipulaciones para negarnos el derecho de decidir sobre NUESTROS cuerpos #28S#SeráLey#AbortoLibrePerú pic.twitter.com/soXHssSocK — Nutria Feminista (@NutriaFeminista) September 28, 2020