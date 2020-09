Violento tiroteo tras asalto en Belgrano. Foto: Twitter.

Se vivieron horas de tensión y angustia durante la tarde de este lunes en el barrio porteño de Belgrano, luego de que cuatro delincuentes armados trataran de asaltar a dos suboficiales de la Policía Federal retirados y que estaban vestidos de civil.

Al dar la voz de alto comenzó un tiroteo entre los policías y los malvivientes. La balacera se producía mientras mucha gente transitaba por el lugar. Todo sucedió en la esquina de Echeverría y Vuelta de Obligado.

El enfrentamiento culminó con uno de los malvivientes heridos de un disparo en la cabeza, tras lo cual falleció.

De acuerdo a fuentes de Policía de la Ciudad, los delincuentes quisieron asaltar a dos hombres, sin advertir que se trataba de policías.

Tres de los delincuentes pudieron escapar de la zona pero uno de ellos fue alcanzado por los disparos y quedó tendido en el asfalto.

Los dos policías retirados, uno suboficial Mayor y el otro, sargento 1°, no resultaron heridos durante el violento tiroteo; aunque de todos modos se informó que el sargento 1° retirado sufrió un fuerte golpe en la frente.

Instantes posteriores al tiroteo. Video: Twitter.