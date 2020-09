La sangre del delincuente muerto en la vereda de la plaza de Belgrano, CANAL 26.

Un delincuente murió este lunes a la tarde de un balazo en la cabeza luego de tirotearse con dos policías federales retirados a los que pretendió asaltar junto a tres cómplices que lograron escapar en el barrio porteño de Belgrano, informaron fuentes de la fuerza.

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó cuando dos suboficiales retirados de la PFA que se hallaban vestidos de civil fueron interceptados por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos y que supuestamente pretendieron asaltarlos. En ese momento, las víctimas se dieron a conocer como exintegrantes de la fuerza de seguridad y comenzó un intercambio de disparos con los asaltantes.

Los pesquisas señalaron que en ese momento, tres de los delincuentes lograron darse a la fuga mientras que un cuarto cayó luego de ser alcanzado por un impacto de bala en la cabeza.

Noticias relacionadas

Por su parte, uno de los policías fue atendido por el SAME con una lesión en la frente producto de un golpe, aunque sin gravedad, dijeron las fuentes.

Your browser does not support the video element.

Diego Santilli, vicejefe del gobierno porteño y secretario de Seguridad de la Ciudad, aseguró que la Policía se encuentra analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con los delincuentes. “Cuatro delincuentes siguiendo a unas personas que habían salido de una financiera, de un transporte de caudales, quieren robarle a un policía federal retirado y se produce un enfrentamiento en el que muere uno de los delincuentes”, explicó Santilli.