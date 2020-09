Esmeralda Mitre durante la devolución del jurado en el Cantando 2020, El Trece.

Esmeralda Mitre enfrentando un puntaje muy bajo en la nueva gala del Cantanto 2020. El total de puntos hace que pueda quedar fuera del certamen.

Junto a su partenaire Nell Valenti, interpretó "A Little Respect", de Erasure en una versión que al jurado no le convenció del todo y se lo hicieron en sus devoluciones.

Nacha Guevara fue muy directa y aseguró que se aburría con las participaciones de Esmeralda, y concluyó: "Hay desafinadas en los agudos...La verdad que llegue tan aburrida al momento en el que empezaron... y tampoco me pasó nada con lo que hicieron”.

Karina "La Princesita" coincidió en que el número presentó muchas desafinaciones: "No me ha gustado en absoluto".

Oscar Mediavilla sentenció : "Estamos en un concurso de canto, y uno debe evaluar el canto. Y no me gustó lo que hicieron, podrían haber afinado un poquito mejor. Lamentablemente no los puedo acompañar con una nota muy alta".

Moria Casán también destacó lo mismo que sus compañeros: "El falsete me hizo daño al oído. Fue duro, amor mío. Lamentablemente, esta vez no me gustó mucho" .

De ese modo, Esmeralda recibe un total muy bajo, que la lleva directo a la zona de duelo.