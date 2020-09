Cotización del dólar. NA.

El dólar "ahorro" volvió a subir hoy, mientras el blue retomó la tendencia alcista en una jornada en la que el Banco Central vendió divisas para abastecer la demanda frente a crecientes tensiones en la plaza cambiaria.

Este martes se conoció que los empleados de empresas que hayan cobrado los salarios mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán adquirir dólar ahorro.

La nueva traba, que fue confirmada por el Banco Central a la agencia NA a dos días de que se renueve el cupo mensual de u$s 200, alcanzará a 1,7 millones de personas que percibieron el salario de agosto mediante esa asistencia financiera estatal.

Si bien en el inicio de semana se habían retomado las operaciones en las entidades financieras tras diez días con dificultades, se habían concretado pocas transacciones.

En ese escenario, el dólar paralelo sumó $1, hasta los $146 en las "cuevas" porteñas.

Los dólares financieros también experimentaron un fuerte ritmo ascendente.

El Contado con Liquidación escaló más de $3,5 y llegó así a $147,03, al tiempo que el dólar Bolsa subió $1,80, a $139,10.

Con los últimos ajustes al alza, la brecha entre el contado con liquidación y el dólar mayorista creció a 82,7 por ciento.

En tanto, el denominado dólar "solidario" continuó en aumento y ganó doce centavos, al cotizar a un promedio de $132,38.

En el sector mayorista, el tipo de cambio ganó seis centavos y operó a $76,12.

De esa manera, en lo que va de la semana, acumuló un avance de 27 centavos.

Operadores señalaron que en la jornada el Banco Central volvió a vender divisas para abastecer la plaza cambiaria.

Estimaron que este martes la autoridad monetaria finalizó con un balance diario negativo de u$s 30 millones, lo cual se sumaría a los u$s 60 millones de los que se desprendió el día anterior.

Subrayaron, además, que el volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en u$s 217,9 millones.