Deuda externa argentina. NA.

La deuda externa al 30 de junio último ascendió a u$s 270.825 millones, aunque antes de la reciente reestructuración del pasivo externo, informó este lunes el INDEC.

El monto total de deuda externa bruta total a valor de mercado se estimó en u$s 214.636 millones, por lo que se registró un aumento de u$s 9.330 millones con respecto al trimestre anterior.

En el segundo trimestre la cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un superávit de u$s 2.824 millones, por el ingreso neto de la balanza de bienes y servicios de u$s 4.971 millones, y el ingreso secundario de u$s 337 millones.

Noticias relacionadas

Este resultado neto del aporte de la cuenta de capital, generó una capacidad de financiamiento externo neto por u$s 2.831 millones, en contraposición con las necesidades de financiamiento neto de u$s 1.928 millones registradas en el mismo trimestre del año anterior.

La cuenta financiera registró un egreso neto de capitales de u$s 2.514 millones, explicado por la adquisición neta de activos financieros por u$s 893 millones y la cancelación neta de pasivos por u$s 1.621 millones.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal se redujo en u$s 3.849 millones respecto al trimestre anterior.

La reducción se produjo por la disminución de la deuda del Gobierno general por efecto de tipo de cambio de la deuda denominada en otras monedas distintas al dólar en u$s US$ 3.006 millones, de otros sectores en u$s 688 millones, de las Sociedades captadoras de depósitos, u$s 591 millones, y de Otras sociedades financieras u$s 125 millones, mientras que se incrementó la deuda del Banco Central en u$s 562 millones.

Del total de u$s 270.825 millones de deuda, 162.080 millones esta denominada en dólares, mientras que el pasivo en otras monedas alcanza a u$s 67.326 millones, el monto adeudado en pesos llega a u$s 13.691 millones y el pasivo en Euros equivale a u$s 27.728 millones.

En el segundo trimestre la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta a valor de mercado acreedora de u$s 120.894 millones, que fue u$s 625 millones menor respecto del trimestre anterior.