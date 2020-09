Donald Trump en el debate presidencial.

El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, volvió esta noche a la carga contra el voto por correo y enfatizó que "va a ser un fraude como el que nunca se ha visto", de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre en ese país.

El mandatario estadounidense remarcó: "Si es una elección justa, la apoyaré al 100 por ciento, pero hacen trampa, encontraron boletas hace tres días en un basurero y todas las boletas tenían el nombre de Trump".

"Esto va a ser un fraude como el que nunca se ha visto", indicó con relación al voto por correo, en tanto agregó: "Yo sé que nos va a ir bien porque la gente está muy contenta" con su gestión, en referencia al eventual resultado de los comicios.

En el tramo final del primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, el candidato demócrata, Joe Biden, por su parte, arengó a la ciudadanía a tomar parte en las elecciones del 3 de noviembre, y destacó la transparencia del voto por correo.

"La gente tiene que votar. No existe riesgo de manipulación del voto por correo. Si votamos se irá, no puede seguir en el Poder. Ustedes controlan los próximos cuatro años de este país, si serán cuatro años más de mentiras o no", subrayó Biden.