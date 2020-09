Carolina Zambrano, mujer del policía fallecido, Radio Latina.

Carolina Zambrano, mujer de Juan Pablo Roldán (policía fallecido), estuvo en una entrevista exclusiva con Radio Latina (FM 101.1) en el programa "Show attack" que conduce Sol Pérez, Mariano Pavón y Mónica Neffke.

Zambrano afirmó muy dolida que se siente sola y que: "están coordinando todo para que mis familiares pudieran venir desde Colombia a ayudarme en este momento tan difícil...Yo me quede sola con mi hijo de 4 años".

"Nunca había pasado nada. no le encuentro explicación a lo que sucedió, uno ve estas cosas en la tele y piensa que siempre le pasa a otro, y nunca a uno", sentenció la mujer del policía fallecido.

En cuanto a la labor de los policías en la calle, Zambrano sentenció que: "los policías no pueden defendernos como querían porque si hubiese sido al revés, dirían policía asesino...Él siempre fue un policía muy atento y pendiente de cuidar a la gente".

"Mi marido no quería matarlo por eso le tiro a los pies. El se dio cuenta que esa persona no estaba bien. El le decía: ´solta el cuchillo. No te vamos hacer nada´", relatando el acontecimiento que vivió su marido.

"El asesino fue el autor de su propia muerte, él mismo buscó su propio destino... No queremos más héroes que tengan que morir...Queremos una policía que pueda contener y cuidarnos a todos", afirmó tristemente la mujer de Juan Pablo Roldán.