Debate presidencial Trump Vs. Biden, NA.

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, fustigó esta noche al actual mandatario de ese país, Donald Trump, con motivo de la pandemia por coronavirus que afecta a esa nación, en medio del primer debate que ambos protagonizan en Cleveland, Ohio, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.

La epidemia de Covid-19 fue uno de los principales ejes que enfrentó a ambos candidatos presidenciales y en este contexto, Biden cuestionó la confiabilidad de la vacuna que promete el postulante republicano.

"No confío en la vacuna", dijo, y agregó que hay muchos científicos que no son los que trabajan para Trump que dicen que no es confiable una vacuna ahora. "Salga de su búnker, abandone su cancha de golf y entregue los fondos para salvar vidas ahora", remarcó el ex vicepresidente de Estados Unidos. Trump respondió: "Si hubiéramos seguido tus (por las de Biden) propuestas hubieran muerto muchas más personas" debido a la pandemia por coronavirus.

Recordó que "la culpa es de China, nunca debería haber pasado", dijo en relación al virus, e insistió en calificar a la epidemia como una "plaga china". El actual presidente aseguró que los gobernadores han calificado su trabajo de la pandemia de "fenomenal".

"Obtuvimos las máscaras, las batas y estamos a pocas semanas de la vacuna", sostuvo Trump, y aseguró que "ya está todo listo, la logística para entregar desde 200 a 1.000 unidades por día". Además, aseguró que hoy "muy pocas personas se están muriendo" y acusó a la prensa como responsable de las críticas al tiempo que aseguró que a Biden le "hacen buena prensa".