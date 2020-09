Ataque de Pitbull a niña.



Una pequeña de 7 años que transitaba con su mamá por el centro comercial de la localidad bonaerense de Monte Grande fue atacada por un pitbull que estaba suelto y sin bozal. La niña fue operada de urgencia en un hospital local.

Noticias relacionadas

El ataque duró dos minutos donde el animal le destrozara la pierna a la pequeña, que finalmente pudo ser rescatada tras la intervención de varios vecinos que pasaban por el lugar y escucharon sus gritos.

Grabado por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran el momento exacto en el que el perro huele primero a la víctima, ella intenta esquivarlo describiendo un círculo y el pitbull se abalanza sobre ella para atacarla.

Los testigos empezaron a patear al animal hasta que por fin consiguieron liberar a la menor, que fue trasladada enseguida a un hospital cercano. La chica sufrió una fractura expuesta y no perdió la pierna gracias al esfuerzo de los médicos que la operaron de urgencia.

*Imágenes que pueden herir la susceptibilidad del lector.