Oscar Mediavilla y Patricia Sosa.

Oscar Mediavilla fue protagonista de un violento accidente de tránsito el pasado martes en horas de la noche.

El choque tuvo lugar en la intersección de las calles Olazábal y Donado, del barrio porteño de Villa Urquiza.

Desde ese lugar se lo trasladó de urgencia hacia el Hospital Pirovano para realizarle una tomografía y descartar cualquier tipo de lesión interna. Posteriormente a estos estudios médicos, fue derivado a la Clínica Adventista Belgrano para seguir haciéndole nuevos chequeos y controles.

El violento accidente se produjo en momentos en que Mediavilla iba a los estudios de LaFlia para participar, como habitualmente hace, como parte del jurado en el Cantando 2020.

Patricia Sosa, su esposa, habló sobre lo sucedido.

La cantante posteó en Instagram para llevar tranquilidad. Sin embargo, lo curioso es que publicó un meme para contar cómo se encuentra el productor musical.

“¡Gracias, son tantos los mensajes de amor y fe para Oscar que ya está bien! Fue un choque muy violento”, dijo Patricia Sosa.

Así mismo, dio más detalles sobre el accidente: “No se lastimó. Estuvo protegido, si no es imposible salir sin un hueso roto”.

Entre tanto, otro de los que habló sobre el hecho, fue Ángel de Brito: “El choque no fue tan grave pero ocasionó que a Oscar se le trabe la rueda, su camioneta empiece a girar y choque a otra camioneta que estaba estacionada sobre Donado. Él me dijo ‘fue un momento de terror, me sentía adentro de una película, fue espantoso, sentí que me podría haber muerto’”, dijo el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Fue un susto, pero muy grande.