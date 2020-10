Las cámaras de seguridad registraron el acontecimiento.

En la localidad bonaerense de Rojas, tres hombres destrozaron con un hacha varios autos, parte de las oficinas e las instalaciones de una concesionaria. Después de unas horas, la policía los interceptó y fueron detenidos en un peaje de la Ruta Nacional 188.

Los detenidos amenazaron de muerte con un hacha al propietario del local. Las tres personas produjeron serios daños en un auto marca Audi exhibido cerca de la puerta del negocio, según describieron las fuentes policiales y desde la secretaría de Seguridad.

Luego de los destrozos, escaparon con su propio auto y en ese instante. el agenciero dio aviso a la policía. Finalmente, el personal del destacamento policial de la localidad de Agustín Roca, junto con la participación de personal de la Comisaría Segunda de Barrio Belgrano apresaron a los tres hombres y les secuestraron el hacha con la cual habían destrozado la concesionaria.

Noticias relacionadas

La autoridades trasladaron a los agresores a la sede policial en Junín y quedaron a disposición de la Justicia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nro. 8 de esa ciudad, con los cargos de "Resistencia a la Autoridad, Lesiones Leves Agravadas, Daño y Amenazas".