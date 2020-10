La ex ministra Bullrich cuestionó a la actual Sabina Frederic.

Patricia Bullrich cuestionó fervientemente a su sucesora en el cargo, Sabina Frederic, por acusar a la Policía de la Ciudad al no haber intervenido para evitar el asesinato del efectivo de la Policía Federal (PFA), Juan Roldán.

Frederic sentenció: “El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?...La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y la Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros”.

Patricia Bullrich respondió en su cuenta personal de Twitter: “Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic. Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones”.

Noticias relacionadas

Para la ministra de Seguridad nacional, el agresor Facundo Rodrigo Roza (el atacante que asesinó al policía y que murió horas más tarde) contaba con un “brote psicótico” y representaba una amenaza, y apuntó contra el SAME por no haberle dado atención psiquiátrica. Además, la ministra agregó que no existe ninguna prohibición para que la fuerza porteña o alguna otra policía provincial adquiera y utilice pistolas Taser.