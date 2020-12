Moderna pedirá aprobación de su vacuna contra COVID-19 en EE.UU y Europa. REUTERS

Moderna pedirá la aprobación de su vacuna contra la COVID-19 en EE.UU y Europa. La compañía informó que planean solicitar este lunes 30 de noviembre una autorización para el uso de la vacuna a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y una autorización parcial a la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

La empresa dijo que la vacuna tiene 94,1% de eficacia en los casos severos.

Moderna. Foto Archivo.

La empresa estadounidense Moderna anunció que presentó este lunes solicitudes de emergencia de autorización para su vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos y en Europa, luego de que resultados completos confirmaran una alta eficacia de la misma (94,1%).

Dos semanas después de haber anunciado una eficacia de 94,5% sobre la base de resultados preliminares, Moderna reportó que de 196 participantes en su ensayo clínico que se infectaron con covid-19, 185 pertenecían al grupo placebo y 11 al grupo vacunado, con una eficacia calculada de 94,1%. Ninguna forma grave de la enfermedad se registró en el grupo vacunado.

El laboratorio pidió la autorización para comercializar su vacuna contra el coronavirus tanto a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como a la Agencia Europea del Medicamento. Los reguladores analizarán los datos de prueba de la vacuna de ARNm y decidirán si es lo suficientemente segura y efectiva como para recomendar su implementación.

