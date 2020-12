Trotta. NA.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, remarcó que el objetivo del Gobierno Nacional es que "la presencialidad sea la regla" en el ciclo lectivo de 2021 y cuestionó a la Ciudad por no consensuar la fecha del regreso a clases.

"Nuestro objetivo es que la presencialidad sea la regla y el ordenador educativo para el 2021", indicó Trotta en diálogo con "Alguien tiene que decirlo", el programa de Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

En tanto, subrayó la necesidad de "sostener distanciamiento y uso de tapabocas en las escuelas".

Noticias relacionadas

El ministro, en tanto, criticó la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no consensuar el regreso de las clases el año que viene.

"La Ciudad no consensuó el inicio el 17 de febrero. No hubo ni diálogo con el Gobierno nacional ni con la provincia de Buenos Aires. La Ciudad no dialogó con la provincia y eso es importante porque hay familias de ambos lados de la General Paz", explicó Trotta.

"Proyectamos que el año que viene el momento epidemiológico será mucho mejor. Más de la mitad de las provincias están proyectando el regreso a clases para el primero de marzo", expresó.

El funcionario manifestó que "el año que viene estará repleto de desafíos" porque habrá que "transitar los aprendizajes que quedaron pendientes en el 2020".

"El escenario que proyectamos es similar al que tuvo el hemisferio norte cuando iniciaron el ciclo lectivo, que luego del verano tenían mejores indicadores epidemiológicos", aseguró.

"No asociamos el regreso presencial a clases a la vacunación. Pero la priorización de los docentes para vacunarlos va a mejorar el proceso", agregó.

Por último, señaló: "No hemos planteado todavía que hacer en las escuelas si hay una segunda ola pero en ningún momento vamos a renunciar a cuidar la salud".