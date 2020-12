El helado fue el protagonista del viral de la semana.



Sobre gustos, no hay nada escrito dice la frase y las opciones para elegir son limitadas y todos intentan que su sabor favorito sea uno de los seleccionados o, al menos, que no elijan algo que no le guste. Y cuando el encargado de comprar elige algo polémico, puede dar por sentado que recibirá críticas de los demás.

Esto es lo que le pasó a un joven, que fue a la heladería con la misión de conseguir 4 sabores que satisficieran a toda la familia. Y, evidentemente, no lo logró ya que uno de ellos fue crema del cielo. A través de su cuenta de Twitter, la usuaria @gebenmiusic compartió una serie de capturas de pantalla de los mensajes que el hombre, furioso, mandó al grupo de WhatsApp familiar.

El chat que se hizo viral.

Todo comenzó a la 1:54 de la madrugada del último sábado cuando el padre mandó una foto del pote de helado al grupo y les recriminó: “Perdón… compraron helado y no lo probaron. O es una joda… o los tengo que cagar a piñas porque es una joda. 800 mangos salió la joda“.

Y luego, dirigiéndose hacia su hijo, agregó: “Pedazo de p..., qué gusto del orto pediste. No tiene gusto a nada”. “Crema del cielo pidió, no puedo más. Creo que estoy mareado, se me bajó la presión”, aseguró el hombre, a la vez que ironizó: “Hice todo mal”.