Maradona, Baudry y Ojeda.

El mensaje de Diego Maradona a Mario Baudry, la pareja de Verónica Ojeda, salió a la luz. Se trata de un último audio que el Diez le mandó al abogado en el que habló de su expareja y su hijo menor. Es un mensaje de hace meses, antes de los últimos graves problemas de salud de Diego que le provocaron el deceso.

A menos de una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, salió a la luz el último audio que el exfutbolista le envió a Mario Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda, en el que le pidió al abogado que cuidara de su hijo menor, Dieguito Fernando.

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, dijo el Diez en un audio que compartió Luis Ventura en "Secretos verdaderos".

[EXCLUSIVO]ASI LE PEDIA DIEGO A LA PAREJA DE VERONICA QUE CUIDE A DIEGUITO FERNANDO. @LuisVenturaSoy @AmericaTV pic.twitter.com/cMrZztje2J — Secretos Verdaderos (@sverdaderos) November 29, 2020

Y agregó, en referencia al nene de siete años: "Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo".

Hasta el momento, Verónica decidió guardar silencio y no hablar públicamente sobre el fallecimiento de su expareja y padre de su único hijo.

Sin embargo, este lunes por la mañana, Baudry se acercó a la fiscalía general de a declarar en representación de Dieguito Fernando y pidió ser particular querellante en la causa que investiga la muerte del ídolo.