Los Pumas en video pidieron perdón.

Los integrantes del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se disculparon hoy desde Australia, donde compiten en el Tres Naciones, por el "dolor y decepción" que causó en el público general el pobre homenaje que brindaron por el fallecimiento del astro futbolístico Diego Armando Maradona, previo a la derrota frente a Nueva Zelanda, el sábado pasado.

La totalidad del plantel albiceleste, bajo la palabra del capitán Pablo Matera, se plantó frente a una cámara y en un video respondió las críticas que, desde el sábado, inundaron las redes sociales.

"Sabemos que el homenaje causó dolor y decepción en mucha gente, pero de ninguna manera fue nuestra intención. Diego fue una persona sumamente importante para nosotros, siempre nos apoyó y nos acompañó", inició su descargo Matera.

La decisión de Los Pumas, que ya había sido respaldada por el presidente de la Unión Argentina (UAR), Marcelo Rodríguez, quedó opacada por el emotivo homenaje que realizaron los All Blacks, que desplegaron su icónica camiseta negra con el número "10" y el apellido Maradona, y le dedicaron su tradicional "Haka" en memoria del ídolo futbolístico.

"Siempre fue generoso con nosotros y tenía clarísimo lo que era representar el país. Nos acompañó en el Mundial 2015, donde tuvimos momentos increíbles en el vestuario", recordó Matera.

Y agregó: "Para los argentinos, y más para los deportistas, Diego es lo más grande que hay. Fue la única persona que fue respetada por todas las potencias mundiales y, además, logró unir al pueblo argentino".

"Nos sentimos apenados por cómo se sintieron por nuestro homenaje y le queremos pedir disculpas a la familia si se sintió ofendida. Nos vamos a encargar que la camiseta de los All Blacks les llegue a ellos, porque son quienes tienen que tenerla", agregó el capitán.

"Diego nos deja un legado y nosotros tenemos un partido este sábado donde vamos a dejar todo por esta camiseta. La mejor manera de recordar a Diego es estar mas unidos que nunca", concluyó.