Dante Spinetta y Diego Maradona.

POR MAJO DE BENEDETTI.

La relación de Diego Maradona con la música fue mucho más allá de animarse a cantar junto al dúo Pimpinela o a los homenajes en vida que Rodrigo, Manu Chao y Los Piojos supieron hacerle.

Dante Spinetta le compuso su última canción el mismo día que el 10 se despidió de este planeta.

“Pelusa” es el tema que el hijo de Spinetta le regaló al Diego.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

“Esta canción la compuse el 25 de Noviembre a la noche y la canté al día siguiente. Está sin mezclar, pero compuesta e interpretada con amor real. Gracias Diego por todo. Love you. Hasta siempre, capitán”, escribió Dante en sus redes y adjuntó a la grabación una foto de Pelusa.