Por Manuel Castro

Mientras continúa la puja entre Trump y Biden no solo por el recuento de votos sino sobre la validez de los mismos, el presidente sigue realizando los cambios que considera necesarios en el gobierno. Esos cambios son simbólicos, más que simbólicos y no solo simbólicos.

Trump, de no ser reelecto, de todas formas no parece actuar como un “pato rengo”, sigue tomando decisiones. Los cambios que ha hecho en Defensa no son menores.

Según se informó varios miembros muy importantes de la Junta de Política de Defensa fueron destituidos, para algunos una especie de purga contra miembros del establishment (algunos lo llaman el estado profundo). Entre los echados se encuentran Henry Kissinger y Madeleine Albright. Ambos fueron en su momento Secretarios de Estado.

También se despidió a otros cargos importantes aunque de seguro desconocidos para el público como es el caso de Jane Harman (estuvo en el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes) y Eric Cantor.

También ha habido cambios en el Ministerio de Seguridad interior.

En un comunicado el Departamento de Defensa señaló “que la decisión se tomó como parte de los cambios considerados durante mucho tiempo, podemos confirmar que varios miembros de la Junta Política de Defensa del Departamento han sido removidos. Estamos muy agradecidos por su dedicado servicio, compromiso y contribuciones a nuestra seguridad nacional. Los anuncios futuros de nuevos miembros de la junta se harán pronto”.

¡Maravilloso! Ante todo la cortesía cuando te muestran la puerta de salida.

Sucede que el presidente Trump siempre quiso hacer cambios, es decir, sacar a personas que estaban vinculadas a ciertos sectores o si se quiere más precisión, factores de poder. Pero a estos cambios se oponía el Secretario de Defensa Mark Esper. También opinaba lo mismo el Subsecretario de Defensa James Anderson. Los echaron a los dos.

Algunos se preguntarán, por qué echar a personas que fueron ex funcionarios que ya no formaban parte de ningún gobierno y cuyas opiniones podrían ser de beneficio para el país. Sobre todo Kissinger que sabe mucho y conoce mucho. Además de un “gran armador” a nivel internacional. Armador de grupos de poder, se entiende.

Obviamente ni Kissinger ni Albright son bebés de pecho. Ambos son (o fueron o siguen siendo) miembros del Council of Foreign Relations (C.F.R) en español Consejo de Relaciones Exteriores (C.R.E) y como el español es un idioma tan imperial como el inglés (además es el mío) usaré las siglas en español C.R.E. Este grupo tiene una publicación que se llama Foreign Affairs. Algo parecido a The Economist.

Pero además de las dos personas nombradas hay otras muy importantes que formaron parte o siguen formando parte del C.R.E, presentaré a algunos: David Rockefeller (que pasó a mejor vida, cuatro años más y le gana al Magiclick), Collin Powell (a quien entrevisté aquí en la sección militar del Aeroparque cuando vino al país), Bill Clinton (el amigo de Epstein, el que se suicidó en su celda), Condeleeza Rice (que fue Secretaria de Estado), Wyatt Thomas Johnson (que fue presidente de CNN en la década del ’90, se jubiló en el 2001), el fundador de la CIA, el creador de la Reserva Federal (la empresa privada que fabrica el dólar, dije “empresa privada”, EE.UU no fabrica su moneda), la lista es más larga. Esto es solo para mostrar como ejemplo.

Pero, el todavía no presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden eligió a John Kerry (Secretario de Estado en el gobierno de Obama) para el nuevo cargo (inexistente antes) de Enviado Presidencial Especial para el Clima. ¿No sabe Biden que Kerry es un Calavera y Huesos?. Perdón, me olvidé que Bush (hijo) también lo es. Pero ¿ no es el primero demócrata y el segundo republicano?. ¿En qué lugar estarán sus lealtades? ¿o es que las ideologías nada tienen que ver?

Es bueno recordar que la Junta de Política de Defensa es un grupo de consultas externo compuesto por ex funcionarios de seguridad nacional, muy importantes todos ellos que dan su asesoramiento en cuestiones de política de defensa.

El Secretario de Defensa interino Christopher Miller (ocupa el lugar de Esper) manifestó su agradecimiento a los “miembros salientes” de la Junta y también reafirmó que las tropas estadounidenses serán reducidas en Iraq y Afganistán.

Los relevos a los echados son el general Anthony Tata, que en algún momento calificó a Obama de líder terrorista , Kash Patel y Ezra Cohen-Watnick.

Trump hubiera querido tener también como funcionario a Scott O’Grady (ex piloto de F 16) y a Newton “Newt” Gingrich (su verdadero nombre es Newton Leroy McPherson). Ahora que menciono a esta persona y si mi memoria no me falla ¿no fue el que dijo, años atrás, que Trump no podía ser presidente de los Estados Unidos porque no pertenecía a sociedad secreta alguna o que no había pasado por ritos de iniciación?

Estoy confiando en mi memoria. Creo que no me falla.

Por otra parte se habla que otros postulantes fueron vetados como el almirante Eric Olson, Condoleeza Rice y Gordon England.

Comentarios que circulan señalan que Kissinger estaba siendo muy componedor con China. Parece ser que a muchos grandes capitalistas y grupos de poder les gusta el sistema chino. Una mezcla de nula libertad para el ciudadano y una gran libertad para el capital. Una gran muestra que confirma que desde hace décadas no existe ni la izquierda ni la derecha. Solo los intereses.