El fisicoculturista organizó una gran boda con su nueva esposa de silicona.



La tecnología y los robots humanoides, cada vez son más parecidos a las personas. Tanto que un ruso hasta se casó con su muñeca de silicona, híper realista.

Yuri Tolochko, fisicoculturista ruso decidió tener su boda pero con una compañera un tanto particular. Ella es una especie de androide, que representa a la perfección a una mujer. No tiene las fallas rústicas de una mueca inflable: a simple vista, no se distingue de una persona de carne y hueso.

A Yuri las cosas que la muñeca de silicona no puede hacer, no le importan demasiado. Porque el fisicoculturista ruso decidió casarse con ella, y así lo hizo.

Yuri Tolochko junto a su esposa, Foto: Instagram.

Ya había anunciado el año pasado, sus intenciones: una suerte de “compromiso”, donde dejó estipulado que haría una ceremonia con todo lo que una buena boda requiere. Y cumplió con lo que se había propuesto, porque celebró su casamiento con una fiesta llena de invitados.

Yuri y Margo dieron el “Sí” en un altar, con todos sus amigos de testigos. Ella lucía un bellísimo vestido de novia blanco, con velo largo, y llevaba en sus manos un ramo de rosas blancas. Y él, de impecable smoking negro para la ocasión.

El fisicoculturista pasó semanas diseñando lo que sería una gran boda, Foto: Instagram.

En la fiesta hubo torta de bodas, brindis y hasta el novio hizo un breve discurso para ella y todos los invitados que asistieron. En su cuenta de Instagram Yuri colgó el video del resumen de la boda donde se los ve a todos muy felices. La publicación se hizo viral en horas.

Una publicación compartida de OddJack / Юрий Толочко (@yurii_tolochko)

“Tiene una personalidad ardiente, pero hay un alma tierna en su interior”, describió a su compañera. Y luego publicó en su cuenta de Instagram las fotos de su casamiento. Sus 47 mil seguidores quedaron impactados con el despliegue que hizo Yuri, que se casó con su muñeca de silicona pero no ahorró en gastos para ello.