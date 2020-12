Diego Maradona y Ricardo Fort.

El 25 de noviembre de 2020, se cumplían 7 años de la partida de “El comandante”tras varios problemas de salud y una muerte poco clara.

La misma fecha a horas del medio día, se confirmaba la triste noticia de que el astro del fútbol, Diego Maradona, fallecía luego de incansables luchas contras sus adicciones, operaciones y también un adiós con muchas dudas. ¿Coincidencias?, ¿Casualidad?, no lo sabremos, pero si sabemos que ambas figuras se juntaron una vez en un particular encuentro.

Willy Santiago, uno de los amigos de confianza y seguridad de Ricardo Fort, reveló como fue ese día en que dos personajes de dos mundos completamente distintos se reunían, se declaraban su mutua admiración y algo misterioso sucedía: “Ricardo quería acercarse a Maradona, así que hubo llamados y tratativas los días anteriores para que lo conociera. Once y media de la noche de un día de semana aparece Diego en la casa. Vino en auto. Armamos un operativo de seguridad que fue sencillo porque nadie sabía. Entró, saludó a todos... Vino de diez; extrovertido y de buen ánimo”, comenzó el relato.

Confesó cuál la reacción de Ricardo: "Estaba en shock y llorando. Pasó algo que nunca había vivido, que pidió que los dejáramos solos. Se cerraron las puertas y hubo una charla de una hora, que al día de hoy no sabemos de qué hablaron, no preguntamos. Fue rarísimo porque de Ricardo sabemos intimidades, pero eso jamás lo contó. Sin cámaras, sin seguridad, sin nada. Nosotros estábamos a 20 metros pero no se escuchaba nada”.

Uno de los hombres de confianza de Fort, sorprendió al contar que el empresario le hizo al astro futbolístico un significativo y carísimo regalo. “Se saca un Rolex de 70 mil dólares con diamantes, uno de los más caros que tenía, Diego no lo quería recibir hasta que Ricardo le dijo que si no se lo recibía lo tomaba como un rechazo, entonces lo aceptó”, cerró recordando cada minuto de aquel mágico encuentro.