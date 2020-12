Rudy´s la primera carnicería vegana del mundo, Foto: Instagram.

El nuevo negocio vegano abrió sus puertas el pasado 1 de noviembre, sus clientes hicieron filas y vaciaron la tienda al llevarse todos los productos. Se trata de la primera "carnicería" que no ofrece productos animales en Londres, en el Reino Unido.

Fue para el Día Mundial del Vegano, el 1 de noviembre, cuando la carnicería vegana Rudy's Vegan Butcher, primer local de este tipo en Londres -Reino Unido-, abrió sus puertas. La particular idea fue un éxito: en el día de inauguración, en apenas cinco horas, los clientes se llevaron toda la mercadería.

Rudy's ofrece una gran cantidad de productos, los cuales resultan ser una alternativa para personas vegetarianas, veganas o pescetarianas, pero también para aquellos que quieren reducir su consumo de carne y otros productos animales.

La carnicería vegana dispone de sus propias versiones de pastrami casero, hamburguesas, jamón, panceta, costillares, ensalada de langosta, albóndiga, embutidos, chilli sin carne y muchos otros productos que no son de origen animal. Muchos de estos son a base de seitán o soja.

En su primer día, al exterior de la tienda se formó una fila de gente que daba la vuelta a la esquina. En apenas 10 minutos, recibieron más de 100 pedidos a través de su sitio web. El éxito se repitió en su segundo día, cuando nuevamente la mercancía se acabó y, luego de diez días, no tenían más productos para seguir realizando pedidos en línea.

"Esta era la fila a las 10.54, antes de que abriéramos y no se detuvo durante horas. ¡Tuvimos 100 pedidos online en los primeros 10 minutos!", publicaron con orgullo en su cuenta de Instagram.

"Estamos muy bendecidos de contar con su apoyo y nos sentimos abrumados por todo el amor. Gracias, un millón de veces y más", agregó la publicación. Según publicó el medio británico Daily Mail, la carnicería vegana habilitó su servicio en línea para realizar envíos en todo el país, lo que explicaría el éxito y la gran solicitud durante sus primeros dos días funcionando.

Se asume también que quienes llenaron el negocio y se llevaron toda la mercadería son clientes que conocen el sello de los dueños de Rudy's, quienes tienen un restaurante vegano en el famoso mercado de Camden.

Según los medios británicos, debido al éxito registrado en su primer mes de funcionamiento, Ruth Mumma y el chef vegano Matthew Forster, los propietarios de Rudy's Vegan Butcher, están pensando en abrir otra carnicería vegana.

La carnicería vegana vende platos armados listos para llevarse, Foto: Instagram.

Además, en vista de que se acerca el periodo navideño donde la cena principal suele integrar productos de origen animal, la carnicería vegana está ofreciendo un paquete que incluye solo productos vegetales, los cuales fueron vendidos en tan solo una hora.