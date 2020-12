Allanamiento a Agustina Cosachov, médica psiquiatra de Maradona, Canal 26.

La Justicia bonaerense allanaba este mediodía el domicilio y el consultorio de la psiquiatra Agustina Cosachov, que formaba parte del equipo de especialistas en salud que atendió al astro Diego Armando Maradona hasta su muerte, el miércoles pasado a los 60 años.

Los procedimientos, similares a los que se realizaron al médico personal Leopoldo Luque, se realizaban en dos inmuebles de las calles Soler y Guise, del barrio porteño de Palermo, en busca de documentación importante para la causa por homicidio culposo que se sigue por el fallecimiento de Maradona.

Cosachov, de 35 años, es médica egresada de la UBA y especializada en conductas adictivas, lo que la llevó a ser jefa de la clínica de Ineco en la materia, según el sitio web de la prestigiosa organización.

Noticias relacionadas

Empleada del Gobierno porteño según sus registros, se encargaría de la salud mental de Maradona junto a un psicólogo, según consta en los registros de los enfermeros a cargo del control del astro en la casa del barrio "San Andrés" de Benavídez, donde encontró la muerte.