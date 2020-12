Meteorito que iluminó la noche de Japón.

Espectacular caída de meteorito en Japón se destaca por la intensidad de su brillo que hizo por un momento la noche se hiciera día, para luego desintegrarse. Un espectáculo natural único y asombroso.

Se lo pudo observar plenamente durante su caída, como un gran cometa veloz. Y luego hizo una explosión que deslumbró con su luz. El curador del Museo de la Ciudad de Hiratsuka, en la prefectura de Kanagawa, Daichi Fujii, dijo que el destello del meteorito era equiparable al brillo producido por la luna llena.

Durante la noche del domingo, y pudo observarse desde gran parte de Japón. Si bien se desintegró antes de impactar contra la Tierra, se supone que algunos fragmentos pudieron haber llegado a la superficie del planeta.

People across wide areas of Japan were treated to a spectacular light show in the early hours of Sunday, thanks to what is believed to be a meteor. pic.twitter.com/r0HfI082SK