Nati Jota. Foto: Instagram.

Luego del escándalo que se desató con los jugadores de Los Pumas por viejos tuits de carácter racistas y discriminatorios, las redes sociales siguen "escrachando" famosos. Ahora le tocó el turno a la influencer Nati Jota.

La propia influencer le reconoció a una amiga suya que ella “tenía tuits chotos” de cuando tenía 15 años. “Siempre supe que estaba la chance de que esto (que salieran a la luz) pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos”, indicó en sus historias de Instagram y apuntó contra quienes la escracharon al buscar el material en su red social: “Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”.

La rubia se mostró angustiada al ver la posibilidad de perder seguidores. Hasta el momento, tiene casi 2 millones en Instagram, red social que hoy se convirtió en una de sus principales fuentes de trabajo.

"Amancí como el c... porque de repente me están matando por tuits viejos", comenzó diciendo en un video que publicó esta mañana. Luego, hizo referencia a lo que sucedió durante la madrugada cuando distintos usuarios encontraron polémicos mensajes racistas y discriminatorios que la periodista escribió hace 10 años, cuando recién comenzaba en Twitter.

"Pido disculpas. Hagan lo que quieran, odienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas Historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez", concluyó.