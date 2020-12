Comenzaron las pericias toxicológicas por muerte de Maradona. Canal 26.

Este miércoles la causa por la muerte de Diego Maradona dio otro importante paso, con el inicio de las pericias toxicológicas que son estudios complementarios de la autopsia practicada. Las pericias sobre sangre, orina e hisopados tomados durante la autopsia de Maradona, y también estudios relativos a su corazón, comenzaron a llevarse a cabo en horas de la mañana de hoy en la Superintendencia de Policía Científica en la ciudad de La Plata.

Con el objetivo de supervisar la apertura de las muestras viajaron a La Plata dos de los fiscales que son parte del equipo que trabaja en la causa: Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, y el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren.

La sede de la Policía Científica bonaerense, en las calles 52 y 117 fue vallada y rodeada por efectivos de Infantería y de la policía motorizada. Fuentes judiciales indicaron que en ese lugar se realizan los estudios toxicológicos, mediante los cuales se buscará determinar si Maradona tenía rastros de haber consumido alcohol, drogas o alguna otra sustancia en las horas previas a su muerte. También, la sección patología trabajará con el corazón de Maradona, extraído en forma completa y que, según los que observaron los médicos forenses que practicaron la autopsia, padecía de una "miocardiopatía dilatada" y pesaba más de 500 gramos, cerca del doble que uno normal.

Uno de los puntos que pidieron los profesionales es analizar el "sistema de conducción" cardíaco, es decir, las estructuras desde donde se produce y se trasmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. Así mismo, se analiza el "pool de vísceras" (muestras de una serie de órganos para ver si hay enfermedades o lesiones) y las meninges, es decir, las membranas que recubren el cerebro.

Los voceros aclararon que este miércoles no se conocerá el resultado de ninguno de los estudios, ni siquiera de los que se realizarán sobre las muestras de orina y de sangre, que suelen ser los primeros en obtenerse.

Estudios complementarios a la autopsia de Maradana. Canal 26.

Los médicos que hicieron la necropsia, que son el jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, Federico Corasaniti; el jefe de la morgue de San Isidro, Agustín Grimoldi; el jefe del Cuerpo Médico de San Martín, Alejandro Vega; y el jefe del Cuerpo Médico de La Plata, Javier Grubiza, entregaron el pasado lunes en la fiscalía el protocolo de autopsia.

Según las conclusiones de estos forenses, Maradona murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".