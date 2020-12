La CIA lanzó un acertijo en sus redes, Foto: usa.gov

La CIA compartió en su cuenta de Twitter la imagen de una ciudad cubierta de nieve e instó a quienes desearan participar a adivinar qué hora era cuando se tomó esa fotografía.

"Pongan a prueba su capacidad de análisis", tuiteó esa agencia de inteligencia estadounidense al compartir la instantánea y ofrecer una encuesta con tres opciones.

Algunos internautas opinaron que serían las 15:00 porque se ven dos autobuses escolares aparcados y otros optaron por las 11:00 tras observar ciertas sombras, pero ganó la opción de las 7:00 porque circunstancias como que el alumbrado público está encendido.

Posteriormente, la CIA aclaró que en la foto eran las 7 de la mañana e invitó a los usuarios de esa red social que deseen trabajar con ellos a visitar su sitio web.

