El ingreso a la casa de Jesús, Foto: Ken Dark.

El arqueólogo británico y profesor de la Universidd de Reading, Ken Dark, afirma haber encontrado, debajo de un convento en Nazaret, lo que fue el hogar de la infancia de Jesucristo, donde vivió junto a sus padres, María y José.

El arqueólogo pasó más de 14 años estudiando los restos de una vivienda del siglo I de nuestra era, ubicado bajo la estructura de lo que fue el Convento de las Hermanas de Nazaret, en la citada ciudad de Israel. Ahora, el resultado de su investigación salió a la luz en su libro, llamado, precisamente, El Convento de las Hermanas de Nazaret.

La vivienda asegura el arqueólogo que fue la propiedad donde Jesús pasó su infancia fue descubierta por primera vez en 1880. Es una casa hecha de piedra, cortada en una ladera de piedra caliza.

Noticias relacionadas

Las monjas que eran propietarias del convento llevaron a cabo excavaciones hasta el año 1930, persiguiendo la creencia de que en el lugar había vivido Jesús, según lo que había afirmado también el erudito de la Biblia Víctor Guerín en 1888.

En 2015, este arqueólogo británico publicó un artículo con sus primeros hallazgos, donde aseguraba que el lugar había sido en efecto el hogar de la familia del "Nazareno", como solían llamar a Jesús, de acuerdo a los Evangelios.

Luego de ello, se pudo comprobar que la vivienda se remontaba al siglo I, lo que reforzó su creencia de que podía tratarse del primer hogar de lo que se conoce religiosamente como la Sagrada Familia.

El arqueólogo Dark está convencido de que la construcción fue realizada por la hábil mano de un artesano de la piedra, que no fue otro que José, el padre de Jesucristo.

Childhood home of Jesus Christ excavated by archaeologist Professor Ken Dark in Nazareth, Israel, after a 14-year study of a stone and mortar dwelling in Nazareth, Israel, underneath the Sisters of Nazareth Convent. #biblicalarchaeology @BibArch https://t.co/wBvKdEWNS8 pic.twitter.com/0w19NKvsfy