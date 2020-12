Carne de pollo artificial para consumo humano. Foto: captura de video de Reuters.

La carne artificial de pollo se podrá ofrecer muy pronto en restaurantes de Singapur, luego de que las autoridades locales dieran autorización a la propuesta. Se trata de "una primicia mundial", de acuerdo a la firma estadounidense que creó el proyecto.

Se trata de la empresa Eat Just, que trabaja en esta idea de carne producida en laboratorio desde células animales. La empresa anunció que sus trozos de pollo habían sido autorizados a la venta por la agencia de seguridad alimentaria de la ciudad estado del sudeste asiático.

"Eat Just ha presentado una solicitud de verificación", confirmó la agencia de seguridad alimentaria de Singapur el miércoles. Su producto "ha sido declarado apto para el consumo en las cantidades previstas y ha sido autorizado a la venta en Singapur como ingrediente de los 'nuggets' Eat Just", se informó este miércoles.

Singapur, se convierte en el primer país en autorizar su comercialización. La carne, distribuída como nugtes, se venderá a precio de pollo de alta calidad en un restaurante singapurense el próximo trimestre.

La carne ha dejado de ser un proyecto para convertirse en una realidad, aunque por ahora el coste de producción es muy elevado. Sin embargo, puede ser una alternativa viable en un país como Singapur que produce sólo un 10 por ciento de lo que consume.

El gobierno singapurense ha diseñado un ambicioso plan de inversión tecnológica para aumentar la producción de alimentos en las próximas décadas.

Una completa novedad: pollo artificial para consumo humano. Video: Atlas-Reuters.