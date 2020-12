Yao Cabrera, Youtuber.

El youtuber uruguayo Yao Cabrera fue detenido luego de un allanamiento en su domicilio dentro del country San Marcos, ubicado en la localidad de Escobar, y se concretó tras la orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El allanamiento se produjo luego de que está madrugada Prefectura Nacional desbarató una fiesta clandestina en la casa del influencer donde la propietaria de la vivienda denunció que el youtuber habría dejado de pagar el alquiler y las expensas.

En el operativo las fuerzas de seguridad secuestraron: 24 celulares, 5 notebooks, más de 13.000 dólares, cheques y 65 gramos de cogollos de marihuana.

Allanamiento al youtuber Yao Cabrera por fiestas clandestinas

No es la primera vez que el youtuber protagoniza un escándalo. En el pasado mes de octubre , Cabrera organizó una fiesta con más de 100 personas en la casa del barrio cerrado también en medio de la cuarentena. Luego del evento, y ante la denuncia de los vecinos, la Municipalidad de Campana, le labró una contravención y clausuró la mansión en la que se había realizado la fiesta.

Además en las últimas horas, Cabrera fingió su propia muerte: divulgó un video donde supuestamente dos sicarios a bordo de una motocicleta lo asesinaban de varios disparos. La filmación rápidamente se viralizó y generó el repudio de algunos usuarios y el festejo de sus seguidores por la “broma”. El joven, por su parte, se convirtió en trending topic.