Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino fueron los sancionados.

La Unión Argentina de Rugby dio marcha atrás y levantó las sanciones a los jugadores Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino luego de que se dieran a conocer mensajes xenófobos y discriminatorios publicados por los rugbiers años atrás.

Los tres están habilitados para jugar para el próximo sábado ante Australia por la última fecha del torneo Tres Naciones.

Todo comenzó luego de que Los Pumas decidieron ofrecer disculpas por el escueto homenaje a Diego Maradona en ocasión del duelo ante los All Blacks.

El capitán Pablo Matera fue quién habló en representación de todo el plantel. Pero inmediatamente, salieron a la luz sus antiguas publicaciones en la red social Twitter con mensajes discriminatorios y xenófobos. Minutos más tarde ocurrió lo mismo con Guido Petti y Santiago Socino.

Matera salió a ofrecer disculpas públicamente. “Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Apenas 48 horas después de haberlos suspendido y luego de las disculpas de los tres jugadores, la Unión Argentina de Rugby levantó las sanciones.