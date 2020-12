Claudia Villafañe, Foto: Masterchef celebrity

Tras la muerte de Diego Maradona y luego de que a su expareja Rocío Oliva apuntara contra Claudia Villafañe, acusándola de ser quien no le permitió el ingreso al velatorio realizado en la Casa Rosada para despedirlo, se conoció un gesto que la exesposa del ‘Diez’ tuvo con la panelista.

Yanina Latorre en el programa LAM, dijo: “Claudia la llamó a Rocío Oliva antes de la muerte de Maradona y le dijo: ‘El sueño de Diego es juntar a los amores de su vida, que son sus hijos, y la flaca, que sos vos’”.

“A mí me pone la piel de gallina, me dio angustia porque yo sé que una como mujer se pone mal. Hay que tener entereza para llamar a Rocío y decirle eso, después de todo lo que pasó”, agregó Latorre.

Noticias relacionadas

“Claudia también lo hizo con Verónica en su momento, a pesar de que tuvieron un juicio muy importante porque Ojeda la había acusado de cosas gravísimas. Después de eso retomó el diálogo cuando hubo problemas de salud. Hubo una restricción perimetral de por medio entre ellas”, recordó Ángel de Brito.

“Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante seis años y sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más, nos separamos porque no iba la relación”, lamentó Oliva.