Gloria Estefan.

Gloria Estefan publicó un video en sus redes sociales y sorprendió al confesar que en noviembre se contagió de coronavirus.

La estrella explicó que solo tuvo síntomas leves, un “poco de tos”, pérdida del gusto y deshidratación. La cantante estuvo aislada casi todo el mes y cree que tuvo el virus por el acercamiento a un fanático que no estaba usando mascarilla. Ella, por su parte, siempre cumplió con todos los cuidados y protocolos sanitarios.

En la publicación reveló: “Tuve mucha suerte, pero sólo quería compartir con ustedes que estuve en cuarentena, y un día salí y me encontré con una persona que no estaba usando un tapabocas. Hasta contuve la respiración mientras me hablaban, pero algo debió haber pasado ahí”.

La artista detalló que sospechó de que estaba contagiada ya que sintió uno de los síntomas mas destacables del virus que es la pérdida del gusto. Su médico le recomendó la toma de vitaminas para fortalecer su organismo.

Gloria Estefan confesó que lo que más la “paralizó”, fue: “El miedo, ese fue mi mayor problema. Tenemos que agarrar el miedo y sacudirlo y simplemente hacer lo que podamos para mantener nuestro sistema inmune tan saludable como sea posible”.

La empresaria concluyó en su video: “Sé que estamos atravesando un repunte muy grande en Miami. La cosa está difícil ahora aquí. Por favor usen todos sus mascarillas, traten de mantenerse a seis pies de distancia y protéjanse”.