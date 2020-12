Diego y Pelé. Google.

Pelé, el ídolo brasileño y ganador de tres Copas del Mundo con su selección, recordó a Diego Maradona, fallecido a los 60 años, en su cuenta oficial de Instagram y aseguró que para él siempre será "un gran amigo".

"Muchas personas aman compararnos toda la vida. Fuiste un genio que encantó el mundo. Un mago con el balón en los pies y una verdadera leyenda. Pero sobre todo esto, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón más grande aún", destacó el astro brasileño en redes sociales.

Diego y Pelé. EPA.

Edson Arantes do Nascimento, tal el verdadero nombre de Pelé, de 80 años, ya había recordado a Maradona el pasado 25 de noviembre, cuando el ex jugador argentino falleció en una casa de Tigre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelé (@pele)

"O Rei", que acompañó el posteo con una foto de un encuentro que tuvieron ambos hace muchos años y en la que Pelé tocaba la guitarra, mostró su tristeza por la partida del zurdo argentino.

"Siempre has declarado tus amores y desamores a los cuatro vientos. Y con esa manera tuya, enseña que tenemos que amar y decir te amo mucho más a menudo. Tu partida rápida no me dejó decir, así que solo escribo: Te amo Diego", afirmó Pelé.

Diego y Pelé. REUTERS.

El brasileño, quien ganó los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, agregó: "Un día en el cielo jugaremos en el mismo equipo. Y será la primera vez que voy a golpear al aire sin estar celebrando un gol, pero sí, por poder darte otro abrazo".