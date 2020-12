Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia buscará esta noche la clasificación a la próxima instancia de la Copa Sudamericana cuando visite al Vasco da Gama en Brasil por la vuelta de los octavos de final del certamen.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el estadio São Januário con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha, que tendrá como asistentes a sus compatriotas Nicolás Taran y Martín Soppi y el mismo irá televisado en directo por la señal deportiva de cable ESPN.

En el conjunto brasileño está en duda la presencia del argentino Germán Cano, quien dio positivo en coronavirus, y en caso de que un nuevo test no dé negativo, en su reemplazo podría ingresar Ygor Catatau aunque también pelean por un lugar Tiago Reis, Ribamar y Talles Magno, que se recuperaron de la citada enfermedad.

El entrenador Ricardo Sá Pinto regresó a las prácticas tras dejar atrás el coronavirus al igual que el arquero Fernando Miguel, pero el técnico no dio a conocer si atajará Miguel o si mantendrá a Lucao.

Crespo espera a Camacho.

Defensa y Justicia empató 1 a 1 en la ida con Vasco da Gama por la Sudamericana tras lo cual perdió como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 2 por la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol.

El técnico Hernán Crespo no confirmó el equipo que jugará ante el elenco brasileño aunque se estima que no realizará muchas variantes tomando como referencia a los once que salieron a disputar la ida en el Norberto Tomaghello.

Crespo aguardará para ver si puede volver a contar con el mediocampista Washington Camacho y, en caso de que el jugador uruguayo llegue en buenas condiciones podría entrar en lugar de Valentín Larralde.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Copa Sudamericana.



Octavos de final-Vuelta.

Vasco da Gama-Defensa y Justicia .

Estadio: São Januário (Vasco da Gama).

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Hora de inicio: 21.30 - TV: ESPN.

Vasco da Gama: Lucao o Fernando Miguel; Leandro Castan, Ricardo Graça, Miranda; Yago Pikachu, Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Neto Borges; Gustavo Torres y Talles Magno o Ygor Catatau. DT: Ricardo Sá Pinto.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Adonis Frías, David Martínez, Emanuel Brítez; Ciro Rius, Raúl Loaiza, Valentín Larralde o Washington Camacho, Marcelo Benítez; Francisco Pizzini y Braian Romero. DT: Hernán Crespo.